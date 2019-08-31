رياضة | رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد.. رجل المظاليم الذي لا يعرف النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد.. رجل المظاليم الذي لا يعرف النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد النادي الأهلي معه السويسري رينيه فايلر لتدريب الفريق خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية تدريب الأهلي

وقام وفد الأهلي المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامي الأهلى فى سويسرا .

وجاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الإيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدًا واضحًا للخلاص مع مشكلته التي أشار إليها لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة أن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.

أما الاسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقته الأهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير المقبل وهو ما لا يناسب الأهلى فى الفترة الحالية.

وراعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد أبرزها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها ويملك مقومات شخصية قوية ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد ووقادر على تحقيق آمال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.

من هو رينيه فايلر

ويمتلك رينيه فايلر سيرة ذاتية طيبة حيث قاد أندرلخت للفوز بالدوري البليجي عام 2017 كما درب فريق لوزان السويسري في 2018.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.

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بدأ فايلر مشواره كمدير فني في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وجاء ذلك بالصدفة لأنه كان مديرًا للكرة ورحل المدرب فجأة فقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تدريب سانت جالين تحت 21 عامًا، من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.

تجربة في الدرجة الثانية

ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.

تجربة ألمانية

انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين الفريق في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

السفر إلى بلجيكا

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عودة إلى سويسرا

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.