شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لهذه الأسباب لم نتعاقد مع سباليتي ومدرب البرازيل السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النادي الأهلي عن الأسماء التي تم التفاوض معها بشكل رسمي مؤخرًا، حتى تم الاستقرار على السويسري رينيه فايلر، لتولي مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وجاء اختيار لجنة التخطيط برئاسة الدكترو طه إسماعيل، لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء للتفاوض معهم، عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية، وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائي، أولهم الإيطالي سباليتي، والذي وافق الأهلي على طلباته التعاقدية والمادية، لكنه طلب ارجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالي، ولم يحدد موعداً واضحاً للانتهاء من مشكلته التي أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظراً لضيق الوقت، خاصة أن الموسم الكروي انطلق في معظم دول العالم، وجرت إرتباطات لغالبية المدربين، كما أن فريق الأهلى يستعد حالياً لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو، في ذهاب دور 32 لدورى أبطال أفريقيا، والذي تحدد له 14 سبتمبر.

وأشار النادي عبر موقعه الرسمي إلى أن الاسم الثاني الذي لم تستكمل المفاوضات معه، رغم موافقة الأهلي على شروطه، بما فيها المالية، هو البرازيلى مانو، مدرب منتخب البرازيل السابق، والذي وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة في الفترة الحالية، على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم، وهو ما لم يناسب الأهلي في الفترة الحالية.

وقال النادي إنه في ضوء ما سبق قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلي إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الأخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجي وأمير توفيق، وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات، وتم الاستقرار في النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر، ليتولى مسؤولية الفريق، بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات في المدير الفنى الجديد أبرزها أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية، ويميل للاستقرار وصاحب طموح متجدد، وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى في الفترة المقبلة.