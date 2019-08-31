شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي تعاقده مع رينيه فايلر، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن تدريب الفريق، وتولى المدرب العام محمد يوسف مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد من المدير الفني الجديد.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إنه تم التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، ويعاونه 3 مساعدين، وقد ينضم إليهم محلل أداء في وقت لاحق، وذلك لتولى مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادي المتواجد في أوروبا حاليًا، والذي ضم كل من المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض، بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة، برئاسة طه إسماعيل، وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيري، محامي الأهلي في سويسرا.