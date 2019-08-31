شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رينيه فايلر مديرًا فنيًا للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع رينيه فايلر، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي، الذي رحل عن تدريب الفريق، وتولى المدرب العام محمد يوسف مسؤولية الفريق بشكل مؤقت، لحين التعاقد من المدير الفني الجديد.

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