شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام بيرنلي.. «لن نكون في نزهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، صعوبة مباراة بيرنل، المقررة على ملعب «تورف مور»، مساء اليوم السبت، في الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أمس الجمعة، ونقلها الموقع الرسمي للنادي: «متحمس جدًا لهذه المباراة.. تورف مور ملعب صعب للغاية. لقد خضنا 3 مباريات هناك في طقس مختلف. أذكر أن أول مباراة لي هناك أقيمت في أحد أشد الأيام حرارة في إنجلترا، وبعد ذلك لعبنا ضدهم تحت الأمطار وفي ظل هبوب رياح عنيفة».

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وأضاف: «لطالما كانت مواجهتنا ضدهم صعبة. أتذكر أننا لعبنا أمامهم في الأول من يناير من قبل عندما سجل كلافان هدفًا رائعًا، وكم كانت هذه بداية ممتازة للعام الجديد، إنهم يقومون بعمل جيد، لذا تنتظرنا مباراة أخرى صعبة».

وأكد: «أكن الكثير من الاحترام لبيرنلي ولشون دايش، فهو يقوم بعمل كبير، ويحافظ على مستوى الفريق وحماسه وإصراره داخل الملعب، فهذا أمر يستحق الإشادة. هذا ليس بالأمر السهل في دوري كالدوري الإنجليزي».

وأضاف: «إنهم لا يقومون بتغيير طريقة لعبهم كثيرًا، وفي الحقيقة هم ليسوا في حاجة لذلك، لأن جميع الفرق التي تأتي إلى ملعبهم تعاني في اللعب أمامهم. لا أتذكر أن فريقًا جاء إلى هنا واستطاع الفوز عليهم بنتيجة كبيرة، وإن حدث ذلك فهو أمر نادر الحدوث بكل تأكيد. الأمر الأكيد أننا لن نكون في نزهة. يجب علينا أن نكون في أتم استعداد لنا وأن نكون متأهبين لخوض مباراة قوية».