طليقة احمد الشيخ لاعب الأهلي ترد بتصريحات مثيرة للجدل بعد خطوبته

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السبت 31 أغسطس 2019
قامت طليقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي المصري أحمد الشيخ ووالده إبنته بالتعليق على خبر خطوبته والتي إحتفل بها يوم أمس الجمعة وسط حضور كوكبة من العائلة وبعض نجوم كرة القدم.
وكتبت دينا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك " أولآ يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغي،بس انا مش عندى موته.
وواصلت " أنا زي الفل وربنا عوضنى بـ أحلى بنت ف الدنيا ثانيا من موقعي هذا كوكي بتبعتله تبارك وبتقولك زي ما بتعرف تخطب، يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول اللي انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك.
يذكر أن أحمد الشيخ قد تزوج من دينا قبل عامين وبالتحديد في عام 2017 بإحدى فنادق التجمع الخامس وحضر حفل الزفاف وقتها عدد كبير من نجوم الكرة المصرية وزملائه في فريقي الأهلي والمقاصة.
وكان الشيخ قد تعرض لإصابة خفيفة في مران المارد الأحمر الذي أقيم في مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة بعد إشتراكه مع أحد زملائه قبل أن يسارع الجهاز الطبي بالنزول إلى أرضية الملعب وإسعافه.
وفي سياق مختلف يستعد النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان والكشف عن إسم المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء لتولي المسؤولية الفنية الموسم القادم. وأكدت بعض المصادر الصحفية توصل أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي إلى إتفاق نهائي مع أحد المدربين من أجل خلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المقال من منصبه.
ومن المنتظر أن يصل وفد النادي الأهلي الموجود في أوروبا من أجل عرض كافة الجلسات التي تم عقدها مع المدربين ووكلاء أعمال كل واحد منهم على لجنة التخطيط قبل الإعلان الرسمي.
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