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الحلقة الأخيرة من مسلسل نيمار إلى برشلونة 

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السبت 31 أغسطس 2019

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، عن تطور جديد في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن ضم البرازيلي دا سليفا.

وتبعاً للصحيفة الفرنسية  "ليكيب" فإن جان كلير توديبو وإيفان راكيتيتش، ثنائي برشلونة، وافق على الانتقال إلى سان جيرمان خلال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني توماس توخيل، مدرب سان جيرمان، يحاول إقناع عثمان ديمبلي، لاعب البارسا، بالقدوم إلى حديقة الأمراء، حيث سبق أن عملا معًا من قبل في بوروسيا دورتموند.

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يذكر أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات توديبو وراكيتيتش وديمبلي، بالإضافة إلى مبلغ من المال لم يتم الاتفاق عليه، للسماح بعودة نيمار إلى "كامب نو".

وتوقفت المفاوضات أمس، بعد أن رفض ثلاثي برشلونة الانتقال إلى سان جيرمان.

ويعد الحصول على موافقة ديمبلي هو الحلقة الأصعب في مفاوضات عودة نيمار إلى "كامب نو".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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