الزمالك ضد الاتحاد السكندري .. ميتشو يسعى للفوز والأخضر يأمل فى المفاجأة...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الاتحاد السكندري يشهد غدًا الأحد مواجهة نارية تجمع الزمالك ضد الاتحاد السكندري، فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من منافسات بطولة كأس مصر. واستعد الزمالك تحت قيادة ميتشو، لهذه المواجهة بالدخول فى معسكر مغلق اليوم السبت، و هذه المباراة يسعى الزمالك بتحقيق الفوز على الاتحاد، خاصة بعد ضياع لقب الدورى، و إثبات المدرب الصربى الجديد وجوده مع القلعة البيضاء . الزمالك ضد الاتحاد السكندري Advertisements الزمالك ضد الاتحاد السكندري فيما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة بروح معنوية عالية خاصة بعد أن حقق الفوز على العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، وهذا الفوز يعطى الفريق الأخضر دافع تحقيق الفوز على الزمالك .

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