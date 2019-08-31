شكرا لقرائتكم راحة سلبية في المقاصة بعد الخروج من كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل لاعبو الفريق الفيومي على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب مران الأمس الذي أعقب الخسارة من الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، ليودع أبناء الفيوم البطولة.
ويعود الفريق لتدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبداية فترة الاعداد الاخيرة قبل انطلاق بطوله الدوري، حيث يشارك الفريق الفيومي في دورة الجونة الودية كمرحلة أخيرة استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق الفيومي ثلاث مباريات ودية أمام انبي وحرس الحدود والجونة.
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