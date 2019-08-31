الارشيف / اخبار الرياضه

راحة سلبية في المقاصة بعد الخروج من كأس مصر...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم راحة سلبية في المقاصة بعد الخروج من كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة على عقد  جلسه مع لاعبي الفريق خلال المران الاستشفائي، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، وخلال الجلسه تحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن سلبيات وأخطاء مباراة الزمالك في الكأس، والعمل على تدراكها سريعاً، وطالبوهم بضرورة الإستفادة من المباراة لعدم تكرارها في المرحلة المقبلة والتركيز  بقوة لبطولة الدوري.

 

وحصل لاعبو الفريق الفيومي على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب مران الأمس الذي أعقب الخسارة من الزمالك في ربع نهائي كأس مصر، ليودع أبناء الفيوم البطولة.

Advertisements

 

 

ويعود الفريق لتدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبداية فترة الاعداد الاخيرة قبل انطلاق بطوله الدوري، حيث يشارك الفريق الفيومي في دورة الجونة الودية كمرحلة أخيرة استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق الفيومي ثلاث مباريات ودية أمام انبي وحرس الحدود والجونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راحة سلبية في المقاصة بعد الخروج من كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا