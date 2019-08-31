شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يرغب في الرحيل .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك في الرحيل عن الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو عقب لقاء الاتحاد السكندري، المقرر له غدا الأحد، في دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وكشف مصدر مطلع إن أنطونيو تواصل مع عددا من أندية الدوري المصري بعد تلقيه عروض سيحسم من خلالها وجهته عقب لقاء الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندري كاشفا عن انتظاره تلقي موافقة من إدارة الزمالك حول رحيله من عدمه لتحديد خطوته القادمة خاصة بعد تمسك إدارة النادي ببقائه مع الأجهزة الفنية في المرحلة الماضية منذ انضمامه لجهاز خالد جلال مرورا بعمله مع طارق يحيي وصولا لاستمراره ضمن جهاز ميتشو.

ومن المقرر أن يتواجد أنطونيو مع الزمالك بشكل طبيعي في مباراة الغد أمام زعيم الثغر قبل الرحيل بعد ذلك عن الفريق الأبيض.