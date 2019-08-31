شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك يرغب في الرحيل .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مصدر مطلع إن أنطونيو تواصل مع عددا من أندية الدوري المصري بعد تلقيه عروض سيحسم من خلالها وجهته عقب لقاء الفريق الأبيض مع الاتحاد السكندري كاشفا عن انتظاره تلقي موافقة من إدارة الزمالك حول رحيله من عدمه لتحديد خطوته القادمة خاصة بعد تمسك إدارة النادي ببقائه مع الأجهزة الفنية في المرحلة الماضية منذ انضمامه لجهاز خالد جلال مرورا بعمله مع طارق يحيي وصولا لاستمراره ضمن جهاز ميتشو.
ومن المقرر أن يتواجد أنطونيو مع الزمالك بشكل طبيعي في مباراة الغد أمام زعيم الثغر قبل الرحيل بعد ذلك عن الفريق الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يرغب في الرحيل .. اعرف التفاصيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.