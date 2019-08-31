شكرا لقرائتكم مدرب الاهلى الجديد .. محمود الخطيب يصدر قرارا أخيرا.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدرب الاهلى الجديد اجتماعات مكثفة للجنة التخطيط بالنادي الاهلي والتي يترأسها محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك منذ إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، والذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج وبالتحديد بعد توديع بطولة كأس مصر عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.

مدرب الاهلى الجديد يأتى من سويسرا وأتخذ محمود الخطيب قراراً بسفر وفد أهلاوي مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات لعمل جولة أوروبية، وعقد جلسات مع مجموعة من المدربين الأوروبيين تمهيداً لاختيار خليفة لاسارتي والذي سيقود الفريق الأحمر فى الموسم الجديد حيث تنتهى الجولات اليوم والإعلان عن نتجية هذه الجولات والتى سيكون من خلالها الإعلان عن المدرب الجديد. Advertisements بدأت الجولة الأوروبية بألمانيا والتي شهدت محاولة إقناع روجر شميت وأحد المدربين الألمان الأخرين بتدريب الأهلى إلا أن الثنائي اعتذر ليتوجه وفد الأهلى لفرنسا مركز أوربا والتي تعد قريبة من كل البلدان الأوربية، وعقد اكثر من 10 جلسات مع مدربين أوربيين، قبل ان يقوم احد وكلاء اللاعبين بترشيح الثنائي السويسري رينيه فايلر ومراد ياكين ليتوجه الوفد لسويسرا،قبل أن يتم الاستقرار بشكل كبير على الأول والذي يملك سيرة ذاتيه جيدة تُناسب الميزانية الموضوعة من الإدارة الحمراء فى ملف المدرب، وكان "الخليج 365"، أكد أن وفد الأهلى فى سويسرا، وفايلر من أقوي المرشحين لتدريب الأهلي .

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