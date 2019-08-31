شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ؟ الجبلاية: 8 مساء الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري قال أسامة إسماعيل رئيس المركز الإعلامى باتحاد الكرة والمتحدث الرسمى عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في الدور قبل النهائي لكأس مصر ، ستقام في موعدها وهو الثامنة مساء غد الأحد 1 سبتمبر .

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري وكتب أسامة إسماعيل :"مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر ، ستقام إن شاء الله في موعدها الثامنة مساء الأحد 1 سبتمبر وفي مكانها ستاد الإسماعيلية ، ولا يوجد ما يعوق ذلك". وكتب أسامة إسماعيل :"مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لكأس مصر ، ستقام إن شاء الله في موعدها الثامنة مساء الأحد 1 سبتمبر وفي مكانها ستاد الإسماعيلية ، ولا يوجد ما يعوق ذلك".

اسامة اسماعيل

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