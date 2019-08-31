شكرا لقرائتكم مصر تختتم فعاليات دورة الألعاب الافريقية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم منافسات التنس والطائرة فقط بمشاركة مصرية فى دورة الالعاب الإفريقية ، وتخوض البعثة المصرية اليوم اخر منافساتها حيث في ختام البطولة و تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 270 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 101 ذهبية و 97 فضية بالإضافة إلى 72 برونزية التنس : يلعب منتخب التنس منافسات نهائي الفرق رجال وسيدات Advertisements الكرة الطائرة : يخوض منتخب المرة الطائرة نهائي البطولة حيث يلتقى مع نيجيريا اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تختتم فعاليات دورة الألعاب الافريقية اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.