أحمد الشيخ يثير الجدل على "فيسبوك" بسبب حفل خطوبته

أثار لاعب نادي الأهلي أحمد الشيخ الجدل على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن خطوبته من إحدى الفتيات. واحتفل أحمد الشيخ، بخطبته على "ندى" وسط حفل عائلى يقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط. وأثارت خطبة أحمد الشيخ حالة من الجدل عبر "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة. Advertisements وهاجم بعض متابعى الشيخ على اتخاذ هذه الخطبة عبر السوشيال ميديا، فى القوت الذى حرص آخرون عل تهنئته. يذكر أن أحمد الشيخ تألق الفترة الأخيرة مع الأهلى ونجح فى إحراز الهدف الرابع للفريق فى مرمى اطلع برة فى ذهاب دور الـ 64 من دورى أبطال أفريقيا ليدخل قائمة الهدافين. كما استعاد اللاعب ثقته فى نفسه، خاصة أنه كان هدافاً لبطولة الدورى العام أثناء فترة إعارته لمصر المقاصة فى موسم 2017.

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