Match II – مباراة الأهلي السعودي ⏰ الاتفاق فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة ثاني...

موعد مباراة الاهلي السعودي أمام الاتفاق فى الأسبوع الثاني من الدورى السعودى للمحترفين 2020 تابع جدول مباريات الدوري السعودي 2019 – 2020 والقنوات الناقلة حيث تقام مباراة الأسبوع الثاني فى الدورى السعودى بين فريقي أهلي جدة والأتفاق، وتقام المباراة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد يوم السبت 31/8/2019، ويأمل أهلى جدة فى تحقيق الفوز والتقدم، بينما يطمح فريق الاتفاق فى تحقيق انجاز وهزيمة صاحب النجاحات الكبيرة، تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي للمحترفين .

موعد مباراة الاهلي السعودي القادمة

تعادل الأهلي في بداية مشواره في دوري السعودي لهذا الموسم 2019-2020 أمام فريق العدالة (1-1)، وبهذا التعادل أصبح الأهلي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، وبذلك يسعى الأهلي السعودي للنسيان والبدء من جديد ويأمل الامبراطور فى تحقيق الفوز بالمباراة، كما يسعى لخطف النقاط والتواجد فى المقدمة مبكرا.

وكان الأهلى قد حقق المركز الرابع فى الموسم الماضى، ونجح في حجز مكانه لمباراة الملحق الآسيوي المؤهلة لدور المجموعات فى دورى الأبطال الموسم الماضي، كما يذكر أن الأهلى قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال من دور ال16، وكان الأهلى قد خسر ذهابا بنتيجة 4-3 ثم فاز فى الإياب بنتيجة 1-0 ولكن الانتصار لم يشفع له للتأهل.

مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

الاتفاق يخوض مباراة القادمة ضد الاهلى بعد أن حقق فاز نادي الاتفاق على نظيره الوحدة بهدفين دون مقابل في اطار الجولة الأولى بالدوري ويطمح الاتفاق في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.

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موعد لقاء الأهلي والاتفاق وقنواته الناقلة

موعد⏰ مباراة الاهلي والاتفاق في ثاني لقاء الدوري⚽ تقام مباراة الأهلى والاتفاق فى الأسبوع الثاني من الدورى السعودى للمحترفين يوم السبت 31/8/2019، وتنطلق المباراة فى تمام 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن المباراة المرتقبة سيتم نقلها على قناة الرياضية السعودية ksa 1 بث مباشر بالإضافة قناة دوري بلس اتش دى ومشاهدة الاستديو التحليلي الكبير، للتعليق على المباراة وتحليل أهم أحداثها فور الانتهاء.