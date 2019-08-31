الان تتابع ليوناردو عن انتقال نيمار: لا اتفاق حتى الآن والكرة في ملعب برشلونة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس – الخليج 365

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن عودة مواطنه نيمار إلى فريق برشلونة، مرتبطة بالنادي الكاتالوني، مؤكدا ليل الجمعة أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.

وشكل نيمار محور تقارير صحفية متعددة هذا الصيف عن رغبته في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، وسط حديث عن اهتمام بخدماته من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وفي الأيام الماضية، بدا برشلونة الوحيد في السباق لاستعادة لاعبه السابق الذي انتقل من صفوفه إلى سان جيرمان في صيف العام 2017 لقاء 222 مليون يورو، ما جعل منه أغلى لاعب كرة قدم في تاريخ اللعبة.

وفي تصريحات، على هامش فوز سان جيرمان على مضيفه متز 2-صفر في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي، قال ليوناردو الذي يتولى المفاوضات بشأن الانتقال المحتمل لنيمار “(حتى) اليوم، لا يوجد اتفاق”.

وبشأن ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق، قال ليوناردو “لا أعرف”، متابعا “الأمر يرتبط ببرشلونة. لقد كنا منفتحين على التحدث.. قلنا دائما إن في إمكانه الرحيل في حال تلقينا عرضا يرضينا. لم يحصل ذلك” بعد.

وشدد ليوناردو على أن “موقفنا كان واضحا دائما. عرفوا دائما ما كنا نريده. المرة الأولى التي تلقينا فيها عرضا مكتوبا من برشلونة كانت في 27 أغسطس (آب). كنا منفتحين على الحديث مع لاعبين آخرين من أجل إتمام العملية. لكننا لم نتوصل أبدا إلى اتفاق مكتوب بشأن شروطنا”.

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ويشارك نيمار في التمارين مع فريق العاصمة الفرنسية، لكنه لم يخض معه أي مباراة هذا الموسم، في ظل رغبته غير الخافية بالعودة إلى النادي الكاتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 قادما من سانتوس البرازيلي.

ورأى ليوناردو أن العلاقة الحالية بين نيمار والنادي الفرنسي، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية “ليست الأكثر سكينة. نحن فتحنا المجال أمام رحيله لكن فقط بشروطنا، والتي لم تتم تلبيتها أبدا”.

وتابع “في الحقيقة، لا يملك أي ناد الأموال الكافية لشرائه (نيمار). شرط رحيله لا يزال مرتبطا بالعثور على بديل، مع لاعبين آخرين ربما لتكملة البدل المالي الذي نطلبه. كنا منفتحين على ذلك”.

وكان مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه سان جرمان للتعاقد مع نيمار وجعل منه أغلى لاعب، هو قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.

ويتوقع أن تشمل أي صفقة محتملة بين سان جيرمان وبرشلونة بدلا ماليا كبيرا، إضافة إلى انتقال لاعبين من كاتالونيا إلى باريس، مع أسماء مرجحة مثل لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يتردد أنه غير راغب في الرحيل عن ناديه الحالي.

وتطرق المدير الرياضي للنادي الفرنسي إلى ديمبيلي، معتبرا أن مسألته “معقدة بعض الشيء. ليست لدينا إجابة بنعم أو لا. ثمة ردود فعل علنية لكننا لم نتوصل إلى اتفاق مع برشلونة لنعرف ما إذا كان اللاعب موافقا أم لا. إذا لم يكن النادي قد توصل إلى اتفاق، لماذا الحديث مع لاعبين مشمولين في المفاوضات؟”.

وأكد ليوناردو أن أي اجتماع بين الناديين “غير مقرر” في عطلة نهاية الأسبوع، علما بأن فترة الانتقالات الصيفية تقفل أبوابها بعد غد الإثنين.