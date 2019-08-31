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الشباب يضم لاعب وسط السنغال ندياي من فياريال

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع الشباب يضم لاعب وسط السنغال ندياي من فياريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365

أعلن الشباب تعاقده مع لاعب الوسط السنغالي ألفريد ندياي، قادما من فياريال الإسباني، لمدة ثلاثة مواسم.

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وقضى ندياي (29 عاما)، الذي شارك في كأس العالم 2018 مع السنغال، المواسم الماضية معارا من فياريال إلى هال سيتي وولفرهامبتون واندرارز في إنجلترا وملقة الإسباني.

وسبق للاعب دائم الترحال، والمولود في فرنسا، اللعب في أندية نانس الفرنسي وريال بيتيس الإسباني وسندرلاند الإنجليزي وبورصة سبور التركي.

واستهل الشباب الموسم الجديد في الدوري المحترفين السعودي بالفوز على الفتح، والتعادل مع الفيصلي، ليحتل المركز الثالث، وسيواجه النصر حامل اللقب في الجولة الثالثة الشهر المقبل.

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