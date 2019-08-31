شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لوديتي السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، قائمة من 28 لاعباً، لخوض مباراتي المنتخب الأوليمبي السعودي الدوليتين الوديتين يومي 7 و10 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات المنتخب لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لدورة طوكيو الأوليمبية.

وجاءت القائمة وفقًا للموقع الرسمي لاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.

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الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر «الجزار»، أحمد رمضان «بيكهام»، كريم العراقي.

الوسط: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام، إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في الخامسة والنصف مساء غد الأحد، حيث يؤدي تدريبه الأول بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر في معسكره حتى يوم 10 سبتمبر، فيما سيتم إبلاغ لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري المشاركين في مباراة فريقيهما غدًا بالدور قبل النهائي لكأس مصر بموعد انضمامهم للمعسكر، وسيتم استدعاء اللاعبين المصابين للاطلاع على برامج علاجهم بالتنسيق مع أنديتهم.

وتقرر إقامة المباراة الأولى في الثامنة مساء 7 سبتمبر باستاد السويس، فيما تقام المباراة الثانية في الثامنة مساء 10 سبتمبر باستاد السلام.