شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يجدد عقد الشلهوب لموسم إضافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي الهلال، وصيف النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تجديد عقد اللاعب محمد الشلهوب لمدة موسم إضافي.

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ونشر حساب الهلال عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو يبرز التجديد لقائد الفريق الكروي الأول لمدة موسم واحد، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وكان الهلال استهل مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أبها بنتيجة 4-2، مساء يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرائد مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.