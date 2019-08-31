شكرا لقرائتكم المقاولون يواجه القادسية الكويتى فى أولى ودياته بمعسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، أولى وديات معسكر كرواتيا أمام فريق القادسية الكويتي، وذلك في اطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

ومن المرتقب أن يخوض ذئاب الجبل وديتين أخرتين خلال المعسكر، ويضم الجهاز الفني للمقاولون، عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل وأعضاء الجهاز الفني رامي ربيع، علاء عبد الغني ورامي عادل.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قرر ضم طاهر طاهر صانع ألعاب المقاولون إلى قائمة المنتخب ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويغادر اللاعب المعسكر ليعود إلى القاهرة قبل الفريق للانضمام إلى الفراعنة.