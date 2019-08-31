من يصدر عقوبات مباريات كأس مصر بعد رحيل عامر حسين؟...

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جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى اسناد مهمة اصدار عقوبات لجنة المسابقات لمباريات كأس مصر المتبقية الى أعضاء لجنة المسابقات على ان يتم اختيار أى منهم لرئاسة اللجنة بعد اعلان عامر حسين رئيس اللجنة السابق عدم الاستمرار فى منصبه بشكل مؤقت لحين اعلان اللجنة الجديدة. ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موافقته على تعيين لجنة خماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، وجمال محمد على نائبا، وأحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق أعضاء للمجلس. ويسعى اتحاد الكرة الى الخروج منفخ عدم استمرار عامر حسين من لجنة المسابقات بعد قراره الأخير الرافض للإستمرار فى منصبه بشكل مؤقت.

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