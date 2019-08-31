- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعدل موعد مران الفريق الجماعى بسبب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تقرر حصول اللاعبين على راحة غداً الاحد ، فى ظل ارتباط ملعب الإسماعيلية باستضافة لقاء الزمالك مع الاتحاد الاسكندرى لحساب منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.
على الجانب الاخر ، خاض محمد سيد مخلوف الوافد الجديد للإسماعيلى تدريبات خفيفة بجانب اللاعبين الذين تم استبعادهم من ودية أمس المريخ البورسعيدى ، وذلك فى أعقاب مشاركتهم بلقاء المصرى والذى انتهى بانتصار الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف.
واتم الإسماعيلى اجراءات التعاقد مع لاعب وسط الزمالك والداخلية فى سبيل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد حسب حاجة الجهاز الفنى.
واقيمت تدريبات المستبعدين لكل من باهر المحمدى ونادر رمضان وأحمد مدبولى ومحمد مجدى الجمل ومحمود عبد العاطى “دونجا” تحت إشراف عطية صابر المدرب المساعد فيما واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية بشكل منفرد بالجرى حول الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يعدل موعد مران الفريق الجماعى بسبب كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.