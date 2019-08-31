شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعدل موعد مران الفريق الجماعى بسبب كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر، على اجراء تعديل طفيف فى موعد المران، حيث تقرر استئناف التدريبات اليوم السبت بدلا من حصول اللاعبين على راحة سلبية.

كما تقرر حصول اللاعبين على راحة غداً الاحد ، فى ظل ارتباط ملعب الإسماعيلية باستضافة لقاء الزمالك مع الاتحاد الاسكندرى لحساب منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر.

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على الجانب الاخر ، خاض محمد سيد مخلوف الوافد الجديد للإسماعيلى تدريبات خفيفة بجانب اللاعبين الذين تم استبعادهم من ودية أمس المريخ البورسعيدى ، وذلك فى أعقاب مشاركتهم بلقاء المصرى والذى انتهى بانتصار الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

واتم الإسماعيلى اجراءات التعاقد مع لاعب وسط الزمالك والداخلية فى سبيل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد حسب حاجة الجهاز الفنى.

واقيمت تدريبات المستبعدين لكل من باهر المحمدى ونادر رمضان وأحمد مدبولى ومحمد مجدى الجمل ومحمود عبد العاطى “دونجا” تحت إشراف عطية صابر المدرب المساعد فيما واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية بشكل منفرد بالجرى حول الملعب.