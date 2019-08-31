شكرا لقرائتكم تعرف على موعد بطولة جي بي مورجان المفتوحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق الموسم الجديد في الاسكواش 2019/2020 في الصين خلال الرابع من سبتمبر المقبلة حيث تقام بطولة جي بي مورجان المفتوحة لمنافسات الرجال والسيدات. ويشارك بمنافسات الرجال علي فرج ومحمد الشوربجي المصنفين الأول والثاني على مستوى العالم ، وتستضيف الصين البطولة الدولية خلال الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة واسعة من نجوم الاسكواش. Advertisements فيما تشارك بمنافسات السيدات رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطيب المصنفة الخامسة.

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