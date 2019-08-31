شكرا لقرائتكم أحمد حمودي فى طريقه إلى التوقيع للمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي بالتراضي عقب تنازله عن مستحقاته يقترب أحمد حمودى صانع العاب الفريق من التوقيع للمصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبخلاف عرض المصري تلقى أحمد حمودى العديد من العروض الأخري أبرزها من أندية الإسماعيلي وانبي وسموحة والإتحاد السكندري إلا أن اللاعب يفضل حتى الآن الانتقال للمصري.

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وتلقى أحمد حمودى مكالمة هاتفية من إيهاب جلال المدير الفني للمصري أكد له الأخير خلالها حاجته لخدماته ورغبته فى تدعيم الهجوم الساحلي بلاعب مهاري يستطيع أحداث الفارق، خاصة بعد رحيل إسلام عيسى لبيراميدز فى الميركاتو الجارى.