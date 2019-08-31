شكرا لقرائتكم إسلام محارب يعلن عن مولوده الجديد "لقمان"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إسلام محارب لاعب الجونة الحالى والاهلى السابق، عن مولود جديد أطلق عليه "لقمان" ويعد هذا هو الطفل الثانى للاعب بعد "مالك" .

وكتب محارب عبر صفحته الشخصية على تويتر : "الحمد لله رزقني الله بمولود اللهم ارزقني بره واجعله من عبادك الصالحين يارب ياكريم " .

وانتقل اسلام محارب للجونة، طامحاً في الحصول على فرصة حقيقة للمشاركة وإثبات الذات من جديد، بعد أن تجمد اللاعب على دكة بدلاء القلعة الحمراء خاصة في الفترة الأخيرة بعد تولي مارتن لاسارتي مسئولية الإدارة الفنية للفريق الأحمر.

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محارب انتقل إلى الأهلي بعد تألقه في صفوف سموحة ليعود إلى بيته القديم مدافعاً عن وجوده في القلعة الحمراء، ليتألق في الموسم الأول ويسجل 8 أهداف ويصنع هدفين، كانت أغلبها أهداف مؤثرة في فوز المارد الأحمر، وفي الموسم الثاني لم يشارك محارب سوى في 12 مباراة صنع هدفين ولم يسجل.

اسلام محارب اشتهر قبل قدومه إلى الأهلي بأهدافه القاتلة التي سجلها في الشباك الحمراء أثناء تواجده مع سموحة وشارك محارب مع الفريق السكندري في 62 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 7 آخرين.

وسبق أن لعب محارب في صفوف الجونة حيث شارك في 53 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.