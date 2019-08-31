شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى لطلائع الجيش يطمئن على محمد رزق بعد جراحة الغضروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمئن الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، على محمد رزق، لاعب الفريق بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة أمس الجمعة بأحد مستشفيات القاهرة تحت إشراف الدكتور حسن فارس ورافقه من نادى طلائع الجيش الدكتور محمد عبد الرحمن الأسيوطى ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

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وأصيب محمد رزق بقطع فى غضروف الركبة خلال فترة إعداد الطلائع ، وكان رزق قد قام بتمديد تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى 2022

وقيد الطلائع فى قائمته الأولى 16 لاعبا هم : " محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى "