شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى لطلائع الجيش يطمئن على محمد رزق بعد جراحة الغضروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصيب محمد رزق بقطع فى غضروف الركبة خلال فترة إعداد الطلائع ، وكان رزق قد قام بتمديد تعاقده مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى 2022
وقيد الطلائع فى قائمته الأولى 16 لاعبا هم : " محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبوالمجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى "
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