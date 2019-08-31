شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاضل بين 4 مدربين لتولى القيادة الفنية للفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاوض مسئولو النادى الاسماعيلى 4 مدربين تمهيداً للاستقرار على أحدهم وإعلان التعاقد معه خلال الايام القليلة المقبلة استعداداً للموسم الجديد. ويفاوض الاسماعيلى كل من الفرنسي دييجو جارزيتو، الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، والصربي فاسيلفيتش المدير الفني لمنتخب انجولا، والمدرب الرابع هو مدرب أرجنتيني وسيتم حسم الموقف في الساعات المقبلة. Advertisements وإستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على تعيين مدرب أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد خلفاً للمدرب الحالى محمود جابر . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

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