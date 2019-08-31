شكرا لقرائتكم ماذا استفاد الإسماعيلى من الوديات؟ السلحدار: عرفنا النواقص إيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن المباريات الودية تحمل عدة مكاسب أهمها التعرف على نواقص الفريق من أجل حلها قبل انطلاق المباريات الرسمية.

وفاز الإسماعيلى على المريخ بهدف نظيف أمس الجمعة والذى سبقه انتصار أيضا على المصرى بهدفين مقابل هدف ، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وأضاف السلحدار فى تصريحات صحفية:”الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراك اللاعبين بعدة مراكز تعد من أهم مكاسب الوديات”.

وواصل مدرب الدراويش :” الصفقات الجديدة تمثل إضافة قوية للفريق ، نحرص على الدفع بها بشكل تدريجي من أجل تحقيق الانسجام والتناغم مع باقى أعضاء الفريق”.

وأتم حديثه :”لانتعامل بمبدأ لاعب أساسى وآخر بديل ، الجميع ضمن صفوف الفريق من أجل تحقيق هدف أساسى وهو اسعاد جماهيرنا بالنتائج المميزة”.