شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة وديا 6 سبتمبر بعد اعتذار أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى على تنظيم مباراة ودية بديلة مع فريق بلدية المحلة يوم 6 سبتمبر المقبل، يأتى ذلك عقب اعتذار فريق أسوان العائد مجددا لدورى الأضواء والشهرة عن عدم اقامة الودية. حقق فريق الإسماعيلي فوزا علي نظيره المريخ البورسعيدي بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس الجمعة على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد Advertisements هدف الدراويش سجله ارتكاز الفريق محمد الضرف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. و يلعب الإسماعيلى 5 مباريات ودية فى المرحلة الأخيرة من الاستعداد لأهلى بنى غازى الليبى حيث واجه المصرى البورسعيدى مساء الاربعاء وفاز عليه بهدفين مقابل هدف على ملعب القناة ثم فاز علي المريخ بهدف دون مساء الجمعة ثم يلاقى المعادى يوم 3 سبتمبر المقبل .

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