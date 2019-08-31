معسكر لرفع الأثقال في بلغاريا

قرر اتحاد رفع الأثقال إقامة معسكر للاعبيه فى بلغاريا خلال شهر سبتمبر القادم، وذلك لإعداد الرباعين والرباعات للبطولات القادمة وعلى رأسها أوليمبياد طوكيو 2020.

وكان خمسة لاعبين من منتخب مصر لرفع الأثقال قد فازوا بميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، ووضعوا أقدامهم على طريق الأوليمبياد، وهم محمد إيهاب وسارة سمير وكريم

كحلة ورنيا محمود وأحمد سعد.

وأعرب الدكتور محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال وعضو اللجنة الأولمبية عن سعادته البالغة بنتائج بعثة الأثقال فى دورة الألعاب الأفريقية.

وطلب محجوب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة رعاية الأبطال من أجل تكرار تحقيق الإنجازات

التى حققتها الأثقال فى الأوليمبياد السابقة، وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم الروح المعنوية العالية من أجل حصد الميداليات فى البطولات الدولية والعالمية، حيث إن لاعبى الأثقال وصلوا للعالمية ويأتى فى مقدماتهم الثنائى المشاركان محمد إيهاب وسارة سمير.

وأكد «محجوب» أن هناك تطورا فى مستوى الرباع كريم كحلة وظهر ذلك خلال المعسكر الخارجى فى أذربيجان وتوج جهوده فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ونتنظر منه الكثير خلال البطولات المقبلة.