الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة وديًا بدلًا من أسوان

أتم الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي اتفاقه على تنظيم مباراة ودية بديلة مع فريقبلدية المحلة يوم 6 سبتمبر المقبل.
يأتى ذلك، عقب اعتذار فريقأسوان العائد مجددا لدورى الأضواء والشهرة عن عدم إقامة الودية.
ويسبق تلك الودية لقاء آخر مع فريق المعادى يوم 3 من نفس الشهر.
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