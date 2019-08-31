أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى أن المباريات الودية تحمل عدة مكاسب أهمها التعرف على نواقص الفريق من أجل حلها قبل انطلاق المباريات الرسمية.
وأضاف السلحدار أن الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهمبعدة مراكز تعد من أهم مكاسب الوديات.
وواصل مدرب الدراويش أن الصفقات الجديدة تمثل إضافة قوية للفريق ، يحرصوا خلالها على الدفع بها بشكل تدريجي من أجل تحقيق الانسجام والتناغم مع باقى أعضاءالفريق.
واختتم قائلاً انهم لا يتعاملوا بمبدأ لاعب أساسى وآخر بديل، الجميع ضمن صفوف الفريق من أجل تحقيق هدف أساسى وهو إسعاد الجماهير بالنتائج المميزة.
وفاز الإسماعيلى على المريخ بهدف نظيف والذى سبقه انتصار أيضا على المصرى بهدفين مقابل هدف، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي يكشف عن طريقة التعامل مع اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.