رياضة | ريال مدريد يرد على أنباء التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرد على أنباء التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية اليوم السبت، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو وذلك على عكس ما أشير في الساعات القليلة الماضية.

وذكر راديو ماركا إن ريال مدريد نفي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينغ لشبونة برونو فرنانديز.

من جانبه، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الكوستاريكي كيلور ​نافاس​ حارس مرمى ​ريال مدريد​ الإسباني يقترب من الرحيل والإنضمام إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن مسئولي باريس سان جيرمان وريال مدريد توصلا لاتفاق يقضي بانتقال نافاس إلى النادي الفرنسي مقابل انضمام الفونس ​أريولا​ إلى النادي المدريدي إلا أن العائق الوحيد لإتمام الصفقة هو رفض زين الدين ​زيدان​ انضمام أريولا إلى السانتياجو برنابيو.

وأكد الموقع الفرنسي أن زيدان لا يرحب بانضمام أريولا حيث يرغب المدير الفني الفرنسي في الإبقاء على نافاس في الموسم الحالي لذا قد يضطر النادي الفرنسي لزيادة المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن ريال مدريد تقدم بعرض لضم نيمار نجم باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن 3 من نجومه بالإضافة إلى دفع مبلغ 111 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الملكي سيتخلى عن كلا من خيمس رودريجيز وجاريث بيل وكيلور نافاس كجزء من الصفقة وهو ما يعتبر صادماً للكثيرين حول كيفية التخلي عن 3 لاعبين بالإضافة إلى مبلغ كبير من أجل ضم لاعب لا يرغب PSG أساساً بالاحتفاظ به