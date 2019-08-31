رياضة | مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.. الزمالك في مهمة صعبة وبرشلونة يسعى للتتويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.. الزمالك في مهمة صعبة وبرشلونة يسعى للتتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، يأتي على رأسها المباراة المنتظرة لعشاق كرة اليد المصرية وخاصة جماهير الزمالك، والتي تجمع بين الزمالك والدحيل القطري في قمة عربية خالصة في مباراة تحديد المراكز، بينما تقام المباراة النهائية بين كييل الألماني وبرشلونة الإسباني.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد في السطور التالية:

موعد مباراة مضر السعودي ضد تاوباتي البرازيلي

يلتقي نادي مضر السعودي مع نظيره تاوباتي البرازيلي، في تمام التاسعة صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، ضمن إطار المجموعة الأولى، في مباراة تحديد المراكز من الـ 5 ‪إلى 10.

موعد مباراة الزمالك ضد الدحيل القطري

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تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الحادية عشر والربع صباح اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر والربع ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، ضمن إطار المجموعة الثانية، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفريق القطري، وستحسم مباراة اليوم المتأهل بينهما لمواجهة متصدر المجموعة الأولى على المركزين الخامس والسادس.

موعد مباراة فاردار المقدوني ضد الوحدة السعودي

تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الواحدة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، حيث يتطلع الفريق السعودي لإقتناص المركز الثالث من نظيره المقدوني، ويلعب الدولي المصري علي زين في صفوف الفريق السعودي.

موعد مباراة برشلونة الإسباني ضد كييل الألماني

وفي المباراة النهائية يصطدم برشلونة الإسباني بنظيره العنيد كييل الألماني،في المباراة النهائية والتي يسعى النادي الكتالوني في الظفر بها، وتقام المباراة في تمام الرابعة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والثلث مساءًا بتوقيت الإمارات.