رياضة | صحيفة عكاظ تكشف تفاصيل خطة رينارد لـ"سلخ جلد" المنتخب السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة عكاظ تكشف تفاصيل خطة رينارد لـ"سلخ جلد" المنتخب السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت عنوان "رينارد يسلخ جلد الأخضر"، كتبت صحيفة عكاظ السعودية تقرير مطول حول بعض تفاصيل خطة المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، من أجل تجديد دماء الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعدما فشل المنتخب السعودي في الظهور بشكل جيد في المحافل الدولية خلال السنوات الماضية.

صحيفة عكاظ تكشف تفاصيل خطة رينارد لسلخ جلد المنتخب السعودي

الصحيفة السعودية ذكرت إن المدرب صاحب التجارب الطويلة في كرة القدم الأفريقية، يخوض تجربة جديدة من نوعها في قارة آسيا، ولازال يحاول فهم بعض الأمور بخصوص كرة القدم الآسيوية، ولكن الأمر الواضح للعيان، بأن هيرفي رينارد يريد ضخ دماء جديدة في قوام المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة.

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وكانت بعض التقارير الإعلامية قد تحدثت عن وجود إتفاق مسبق بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبين المدرب الفرنسي، بشأن طريقة إختيار أصحاب المهام الإدارية في المنتخب السعودي، حيث ستكون كل هذه الأمور في يد المدرب الفرنسي، الذي سيتمكن من إختيار مساعديه وكذلك الإداريين العاملين في منظومة المنتخب السعودي بكل حرية وبدون أي مضايقات من مسؤولي الاتحاد.

يذكر بأن المباراة الأولى للمدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، على كرسي القيادة الفنية لمنتخب السعودية، ستكون أمام منتخب البحرين، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم وكأس آسيا لعام 2022 و2023 على الترتيب، ويسعى رينارد بأن تكون إنطلاقته مع الأخضر السعودي مميزة، حتي يكسب المزيد من الثقة لدى الشارع الرياضي السعودي، ولدى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم.