رياضة | أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع المحجد.. و15 مليون حسمت الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يكشف تفاصيل التعاقد مع المحجد.. و15 مليون حسمت الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي يوم الأمس عن أخر صفقاته في سوق الإنتقالات الصيفية وهو لاعب الفتح السعودي محمد المجحد، ولكن دون أن يكشف وقتها عن أي تفاصيل تخص تعاقده مع المحجد، وصباح اليوم خرجت الصحف السعودية للحديث عن تفاصيل الصفقة المثيرة للجدل، والتي خطفها الأهلي بعد منافسة مع النصر والاتحاد.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن بعض تفاصيل هذه الصفقة، مؤكدة بأن نادي الفتح كان قد إشترط الحصول على مقابل مادي يصل لنحو 15 مليون ريال للتنازل عن خدمات، المحجد، وهو ما حدث بالفعل، لتتم الصفقة بشكل رسمي، وينتقل اللاعب إلى صفوف نادي أهلي جدة في عقد يستمر حتى صيف عام 2023.

وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية، فإن اللاعب سوف يحصل على نحو 10 مليون ريال سعودي على مدار الخمس سنوات، وهي مدة العقد، مشيرة إلى كون عملية توقيع العقود قد تمت في منزل الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم في النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد أكدت بأن الأهلي نجح في الحصول على خدمات المحجد، بعد منافسة قوية من قبل عدة أندية كبرى في الكرة السعودية، وعلى رأسهم الاتحاد والنصر، حيث قدم اتحاد جدة نحو 9 مليون ريال لنادي الفتح، في حين قدم النصر نحو 10 مليون ريال للفوز بخدمات المحجد، ولكن ووفقاً للمصادر، زاحم ناديا الاتحاد والنصر إدارة الأهلي على اللاعب، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وعرض الاتحاد 9 ملايين ريال على الفتح.بدوره، قدم النصر عرضين، أحدهما بقيمة 13 مليون ريال، والآخر بـ 10 ملايين ريال، إضافةً إلى إعارة عدد من اللاعبين المحليين.