رياضة | اليوم.. يوفنتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. يوفنتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي يوفنتوس الإيطالي مواجهة من العيار الثقيل أمام نابولي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بينما يلعب ميلان مع بريشيا.

وافتتح يوفنتوس مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الايطالي بالفوز على بارما بهدف دون مقابل، فيما حقق نابولي فوزاً صعباً على فيورنتينا بنتيجة 4 – 3.

وسجل إنسينى "هدفين" وصنع مثلهما فى مباراة نابولي وفيورنتينا، للمرة الأولى فى مسيرته الكروية، وفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، كما تمكن المثلث الهجومى لنادى نابولى الذى يضم إنسيني وميرتينز وكاييخون من التسجيل فى المباراة للمرة الأولى منذ فبراير 2018.

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ويسعى ماورويسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الذي تعرض مؤخراً للإصابة بالتهاب رئوي، لتحقيق الفوز في مواجهة فريقه السابق نابولي الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وحرص يوفنتوس على تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثل لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو قادماً من باريس سان جيرمان كذلك الحارس الإيطالي العائد بوفون، والويلزي أرون رامسي قادماً من أرسنال الإنجليزي، والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي أملاً في الحفاظ على لقب الدوري الايطالي للموسم التاسع على التوالي.

في المقابل يسعى نابولي لرد إعتباره أمام يوفنتوس بعدما تذوق مرارة الهزيمة "ذهاباً وإياباً" في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الايطالي بنتيجة 3 – 1، و2 – 1 على الترتيب.

وتعاقد نابولي مع مانولاس مدافع روما جيوفاني دي لورينزو الظهير الأيمن لإمبولي، ولاعب الوسط إليف إلماس، قادماً من فناربخشه التركي، بالإضافة إلى التعاقد مع النجم المكسيكي هيرفينج لوزانو، جناح آيندهوفن أملاً في إنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري الايطالي.