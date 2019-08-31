شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس تعديل عقد محمد الشناوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط بالنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة بعض الملفات الكروية الهامة التى يأتي من ضمنها تعديل عقود بعض لاعبي الفريق ويأتي في مقدمتهم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خاصة وأن المبلغ الذى يتقاضاه الحارس الدولي حالياً لم يعد يتناسب مع حجم عطائه وجهوده مع الفريق بعدما أصبح الحارس الأول للكرة المصرية وظهر بشكل جيد للغاية مع الفريق والمنتخب الأول خلال الفترة الماضية.

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وفي هذا الشأن ، أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو ستناقش هذا الملف خلال الفترة المقلبة وبعد الإنتهاء من حسم ملف المدرب الجديد.

وترغب اللجنة بالتشاور مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوّض بالإشراف على فريق الكرة في رفع قيمة عقد الشناوي بالشكل الذى يتناسب مع حجم عطاؤه مع الفريق لاسيما وأن الحارس الدولي إحترم رغبة مسئولو النادي ورفض التفاوض مع أي ناد طلب التعاقد معه مؤخراً بعدما أعلن أحد وكلاء اللاعبين رغبة أندية فرنسية وتركية في التعاقد مع الشناوي لكن الأخير أكد أنه لن يرحل لرغبة الجهاز الفني للأهلي في وجوده مع الفريق لاسيما في المرحلة الحالية التى يمر بها الاحمر بعملية إحلال وتغيير وتعاقد مع مدرب أجنبي جديد.