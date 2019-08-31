شكرا لقرائتكم الثواب والعقاب أبرز ملامح لائحة ميتشو الجديدة فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك على إبرام لائحة جديدة للفريق فى الموسم القادم بالاتفاق مع إدارة الكرة بالنادى الأبيض، حيث سيتم إجراء بعض التغييرات فى اللائحة الحالية للفريق من أجل وضع بنود تحفيزية وعقابية مناسبة لطموحات والرغبة داخل النادى الأبيض حول المنافسة على مختلف البطولات فى الموسم القادم.

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ويحول ضيق الوقت بين المباريات حول انتهاء ميتشو من تلك اللائحة التى ينوى تقديمها إلى إدارة الكرة خلال الفترة الجارية من أجل التشاور حول مختلف بنودها قبل رفعها إلى مجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور لاعتمادها بشكل رسمى للعمل بها خلال الفترة المقبلة.