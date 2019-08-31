"الدوري الإنجليزي"...صلاح يقود ليفربول في مواجهة بيرنلي....تريزيجيه والمحمدي في اختبار جديد مع أستون فيلا أمام كريستال بلاس

تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف اليوم السبت مباراة ليفربول أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وينتظر عشاق محمد صلاح تسجيل نجم ليفربول هدفه الرابع بالموسم الجديد للدوري الأقوى في العالم. وبنفس الجولة من البريميرليج يلعب تريزيجيه والمحمدي مع فريقهم أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالساعة الرابعة عصرًا. ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق ساوثهامبتون بالساعة الواحدة والنصف ظهرًا. ويقابل مانشستر سيتي بالساعة السادسة مساء فريق برايتون، وتشيلسي يواجه فريق شيفيلد يونايتد الساعة 4 عصرًا

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