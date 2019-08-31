الان تتابع الأهلي السعودي يضم البرازيلي «دي ليما» من نانت الفرنسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تعاقده مع البرازيلي لوكاس دي ليما من نانت الفرنسي.
وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم “أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس دي ليما (27 عاماً) من نانت الفرنسي.
“يمتد التعاقد لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم إضافي”.
يأتي التعاقد مع دي ليما بعد 24 ساعة من التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي من الترجي التونسي بطل أفريقيا.
وانضم دي ليما إلى بلايلي والبوسنيين إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش والصربي دانييل أليكسيتش ضمن صفقات الأهلي للموسم الجديد.
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