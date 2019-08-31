الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم السبت الموافق 31/8/2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يواجه فريق الهلال فريق الرائد ، فيما يلعب الاتفاق مع الاهلي في الدوري السعودي.

ويلعب الاتحاد السعودي مع العهد اللبناني والمريخ السوداني مع الوداد البيضاوي المغربي في بطولة الأندية العربية.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 31/8:

كأس محمد السادس للاندية الابطال

19:00 العهد – لبنان ضد الاتحاد – السعودية دور الـ 32

21:00 المريخ – السودان ضد الوداد الرياضي – المغرب دور الـ 32

الدوري الإنجليزي الممتاز

14:30 ساوثهامتون ضد مانشستر يونايتد

17:00 ليستر سيتي ضد بورنموث

17:00 مانشستر سيتي ضد برايتون

17:00 نيوكاسل يونايتد ضد واتفورد

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17:00 وست هام يونايتد ضد نوريتش سيتي

17:00 كريستال بالاس ضد أستون فيلا

17:00 تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد

19:30 بيرنلي ضد ليفربول

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

18:00 أوساسونا ضد برشلونة

20:00 خيتافي ضد ديبورتيفو ألافيس

20:00 ليفانتي ضد بلد الوليد

22:00 ريال بيتيس ضد ليجانيس

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365 :

مشاهدة مبارة الهلال والرائد بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/610005

مشاهدة مباراة الاهلي والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/610068