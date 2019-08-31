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شكرا لقرائتكم على معلول يرحل عن الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغادر الدولي التونسي على معلول ظهي أيسر فريق الاهلي القاهرة اليوم ، السبت، للإنضمام إلى منتخب بلاده "نسور قرطاج" لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبى موريتانيا وكوت ديفوار فى شهر سبتمبر المقبل.
كان منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونسي قد أعاد على معلول لقائمة نسور قرطاج مؤخراً بعد إستبعاده من قائمة تونس في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر والتى خرجت منها تونس من الدور قبل النهائي أمام السنغال.
وتولي منذ الكبير تدريب مننتخب تونس لمدة 3 سنوات خلفاً للفرنسى آلان جيريس، الذى تم فسخ تعاقده بعد وداع أمم أفريقيا الأخيرة .
ومن المقرر أن يواجه "نسور قرطاج"، نظيره منتخب موريتانيا يوم الجمعة 6 سبتمبر على الملعب الأولمبي برادس، فيما تقام مواجهة الأفيال الإيفوارية الثلاثاء 10 سبتمبر، فى مدينة "روان" الفرنسية.
ويستعد الأهلي لمباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، فيما تُقام مباراة العودة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر المقبل.
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