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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تأجيل نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنتظر اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تحديد طرفىّ المباراة النهائية لبطولة كأس مصر حتى يحدد الموعد الجديد للمباراة، بعدما أصبح المجلس مضطرا لتأجيلها وعدم إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل كما كان مقرراً .
وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل بات صعبا، حيث تقام مباراة قبل النهائى بين بيراميدز أمام بتروجت يوم 2 سبتمبر المقبل، أى قبل النهائى بـ72 ساعة، وهو ما دفع اللجنة لمناقشة تأجيل المباراة النهائية .
وأوضح أن هناك مشاورات تتم حاليا بين أعضاء اللجنة والجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب لتحديد الموعد الجديد، لاسيما وأن المنتخب الأولمبى سيخوض وديتين أمام السعودية يومىّ 7 و10 ويرغب شوقى غريب فى ضم لاعبيه للمعسكر، مضيفا أنه فى حالة صعود الزمالك إلى المباراة النهائية بكأس مصر سيتم تأجيل المباراة إلى 20 سبتمبر المقبل، أى بعد مباراة الذهاب التى يخوضها الأبيض بدور الـ32 الافريقى خاصة وأن هناك لاعبين دوليين فى الزمالك سينضمون لمنتخباتهم مثل فرجانى ساسى وحمدى النقاز.
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