يوفنتوس يواجه نابولي فى قمة مبكرة بالدوري الايطالي الليلة

ينتظر عشاق الكرة الإيطالية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين ناديا يوفنتوس ونابولي في التاسعة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بينما يلعب ميلان مع بريشيا.

الإثارة والمتعة سيكون عنوان المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا يوفنتوس ونابولي الذي احتدم الصراع بينهما على حصد لقب الدوري الايطالي في السنوات الأخيرة قبل أن ينجح اليوفي في حسم سباق المنافسة لصالحه.

وافتتح يوفنتوس مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الايطالي بالفوز على بارما بهدف دون مقابل، فيما حقق نابولي فوزاً صعباً على فيورنتينا بنتيجة 4 – 3.