الأهلي يكشف عن المدير الفني الجديد خلال ساعات

يكشف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال ساعات.

وكان وفد من الأهلي برئاسة خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي قد سافرا الاثنين الماضي في جولة أوروبية لاختيار مدرب الفريق الجديد.

وأوضح مصدر أن وفد الأهلي يتواجد في سويسرا حاليا، وأتم الاتفاق مع أحد المدربين هناك.

وأوضح المصدر، أن وفد الأهلي عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق.

وكان وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات قد قام بزيارة 3 بلدان أوربية، ألمانيا التي شهدت التفاوض مع المدرب روجر شميت ومدرب أخر، ثم توجه وفد الأهلي لفرنسا وعقد اكثر من 10 جلسات مع مدربين أوربيين، قبل ان يقوم احد وكلاء اللاعبين بترشيح الثنائي السويسري رينيه فايلر ومراد ياكين ليتوجه الوفد لسويسرا.