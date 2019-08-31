الأزمات تحاصر الأهلي بسبب المدرب الجديد

تحاصر الأزمات ملف المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى رغم تأكيدات لجنة التخطيط برئاسة الدكتور طه إسماعيل أن الملف سيتم حسمه فى أقرب وقت من أجل قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا.

وأصبح السيناريو المكرر فى تأخير اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأحمر يثير غضب الجماهير الأهلاوية التى طالبت الإدارة بحسن اختيار المدرب الجديد وتوفير الوقت لإقامة معسكر إعداد قصير قبل لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا الذى تقرر يوم 14 سبتمبر المقبل.

وتكرر نفس السيناريو بعد قرار إدارة النادى برحيل حسام البدرى المدير الفنى الأسبق واختيار المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون بشكل متأخر ما ساهم فى سوء إعداد الفريق بدنياً وعدم إبرام صفقات تفيد الفريق كما حدث نفس الأمر مع المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى استمر اختياره حوالى أسبوعين.

ومر حوالى 10 أيام على رحيل لاسارتى ولم يحسم مسئولو الأهلى التعاقد مع المدرب الجديد وسط حالة من التخبط تسيطر على

الاختيارات رغم تشكيل لجنة التخطيط وترتيب أولويات الفريق.

وفشلت مفاوضات الأهلى مع المدرب الألمانى روجير شميدت المدير الفنى الأسبق لفريق باير ليفركوزن الألمانى رغم سفر وفد من النادى لألمانيا إلا أن المغالاة هددت التعاقد مع المدرب، كما عقد أمير توفيق مدير التعاقدات جلسة مع وكيل المدرب الإيطالى ماسيمو كاريرا الذى عمل مساعداً للمدير الفنى المخضرم أنتونيو كونتى فى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.

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وعرض الأهلى مبلغ مليون و800 ألف يورو كراتب سنوى ولكن المدرب تمسك بالحصول على 2.5 مليون يورو بسبب ارتفاع قيمة الضرائب.. وتحرك وفد الأهلى للتعاقد مع مدير فنى جديد ضمن قائمة المرشحين الذين قامت لجنة التخطيط بترتيبهم وفقاً لاحتياجات النادي.

على صعيد متصل، قام مسئولو الأهلى بقيد الثنائى سعد سمير ومحمد محمود لاعبى الفريق لتكتمل القائمة المحلية للفريق الأحمر بوجود 30 لاعباً وهم

شريف إكرامى وعلى لطفى ومحمد الشناوى لحراسة المرمى، ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولى وأيمن أشرف وأحمد فتحى ومحمد هانى وحسين السيد والتونسى على معلول ومحمود وحيد للدفاع، وحمدى فتحى وعمرو السولية وحسام عاشور والمالى أليو ديانج وصالح جمعة ومحمد مجدى قفشة ووليد سليمان وأحمد حمدى ومحمد محمود للوسط، ورمضان صبحى وحسين الشحات والنيجيرى جونيور أجاى والأنجولى جيرالدو دا كوستا وأحمد الشيخ وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو ومروان محسن للهجوم.

وخرج من القائمة محمد نجيب وإسلام محارب وعمرو بركات بالبيع النهائى للجونة وفسخ عقد هشام محمد الذى انضم للاتحاد وأحمد حمودى الذى لم ينضم لأى فريق بجانب إعارة أحمد علاء للطلائع وعمرو جمال للصفاقسى التونسى ومحمد شريف لإنبى وباسم على للجونة وناصر ماهر لسموحة مع إعارة الثلاثى الصاعد أحمد ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.

ويواصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا حيث تأكدت جاهزية رمضان صبحى صانع الألعاب بعدما تخلص من إصابته بإجهاد عضلى أبعده عن التدريبات الأخيرة.

ويخضع مؤمن زكريا مهاجم الفريق الذى تم رفع اسمه من القائمة للإصابة لبرنامج علاجى مع احتمالية سفره لألمانيا خلال الأسبوعين القادمين لإجراء فحوصات على ركبته.