دجلة يرفض رحيل «رضا».. وينافس الاتحاد على صفقة «عمار»

رفض نادى وادى دجلة رحيل مدافعه خالد رضا إلى المصرى البورسعيدى الذى طلب ضمه فى الساعات الماضية وتمسك باستمرار اللاعب، خاصة أن المدرب اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق أبدى رفضه التام لفكرة رحيل رضا لعدم وجود بدائل متاحة تستطيع التأقلم مع طريقة لعب الفريق.

ودخل وادى دجلة فى صراع مع الاتحاد السكندرى

من أجل ضم عمار حمدى صانع ألعاب فريق الأهلى والمنتخب الأولمبى لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد بعدما أجرى الفريق اتصالات مكثفة لضم اللاعب.

ويسعى وادى دجلة لتدعيم هجومه بعد رحيل عدة لاعبين أبرزهم السنغالى إبراهيما نداى، ويأمل الفريق ضم عمار حمدى فى

الموسم المقبل بعدما دخل فى مفاوضات جادة للتعاقد معه ورحب اللاعب.

وفى الوقت ذاته.. واصل الفريق استعداداته لبدء منافسات الموسم الجديد بعد أن فاز الفريق على ارجوتليس اليونانى بهدفين مقابل هدف.

وطلب تاكيس جونيس توفير 6 وديات جديدة قبل انطلاق الدورى الممتاز المقرر فى شهر سبتمبر المقبل، خاصة أن الفريق مازال يسعى للمزيد من التجانس وتجهيز بعض لاعبيه، خاصة الوافد الجديد المغربى عبدالكبير الوادى المنضم من اتحاد طنجة.