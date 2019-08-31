الليلة.. ليفربول ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي .. وصدام بين يوفنتوس ونابولي

تنطلق اليوم السبت، مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز، ويلتقى فريق ليفربول بقيادة الدولى محمد صلاح مع بيرنلى، خارج الديار، فى السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.

يسعى ليفربول لمواصلة النتائج الإيجابية بعد تحقيق العلامة الكاملة فى الثلاث مباريات الماضية منذ انطلاق الموسم الجديد للدورى الإنجليزى، وتصدر الدورى بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط وخلفه مانشستر سيتى بـ ٧ نقاط، ويأمل ليفربول فى مواصلة مشوار المنافسة على اللقب الغائب منذ ٣٠ عامًا.

وكان الفرعون المصرى محمد صلاح تألق فى المباراة الماضية أمام أرسنال، وسجل صلاح ثنائية فى شباك

الجانرز، فى المباراة التى انتهت بفوز ليفربول 3/1.

وفى نفس الجولة، يواجه مانشستر سيتى نظيره برايتون فى الرابعة مساءً، ويسعى السيتى إلى الفوز من أجل اللحاق بغريمه ليفربول متصدر حاليًا، بعد تعثره أمام توتنهام قبل جولتين بهدفين لكل منهما.

ويلتقى مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون خارج أرضه، ويدخل المان يونايتد المنتشى من هزيمة على أرضه أمام كريستال بلاس بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، وقبلها تعادل مخيب أمام ولفرهامبتون، ويسعى الشياطين الحمر إلى استعادة

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ذاكرة الانتصارات مرة أخرى، واكتساب الثقة، بعد التعثر فى آخر جولتين، على الرغم من البداية القوية فى المباراة الافتتاحية أمام تشيلسى والفوز برباعية نظيفة.

وفى نفس التوقيت يلتقى أستون فيلا الذى يلعب له أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه لاعبا منتخبنا الوطنى، أمام كريستال بلاس خارج الديار.

كما يلتقى تشيلسى مع شيفيلد يونايتد بنفس التوقيت، وليستر سيتى أمام بورنموث، ونيوكاسل أمام واتفورد، وويستهام يونايتد أمام نوريتش سيتى.

وفى الدورى الإيطالى، مواجهة من العيار الثقيل، بين يوفنتوس بطل الدورى، ونابولى وصيفه، فى التاسعة إلا على ملعب «أليانز ستوديم»، ضمن الجولة الثانية من الكالتشيو.

ويلتقى ميلان أمام بريشيا فى السادسة مساءً، على ملعب السان سيرووفى الدورى الإسبانى يلتقى برشلونة أمام ليفانتى، الساعة الخامسة، ضمن الجولة الثالثة الليجا.