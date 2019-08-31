رياضة | اليوم.. يد الزمالك تصتطدم بالدحيل القطري في مونديال الأندية بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. يد الزمالك تصتطدم بالدحيل القطري في مونديال الأندية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم السبت، فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الدحيل القطرى فى إطار ثان لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر فى كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية.

يذكر أن الزمالك حصل على راحة من المباريات أول أمس الخميس بعد الخروج من ربع النهائى ووداع المنافسة على المراكز الأولى ، ليلتقى نيويورك سيتى أمس الجمعة

خسر فريق الزمالك فى دور ربع النهائى أمام كيل الألمانى بنتيجة 32 /28 .

Advertisements

و يتم تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر وفقا لنظام البطولة بتقسيم الفرق التى لم تصل إلى المربع الذهبى على مجموعتين تضم مجموعة الزمالك ، الدحيل و نيويورك سيتى و المجموعة الأخرى تضم كلا من ، مضر السعودى وجامعة سيدنى و تاوباتى البرازيلى.

تأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء قبل أن يتخطى الزمالك ويصل إلى المربع الذهبى .

بينما تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .

وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.